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Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 günlük yas ilan edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 günlük yas ilan etti.

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Barzani, Talabani'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Celal Talabani gibi bir liderin aramızdan gitmesi halkımız için büyük bir kayıptır ve yeri de kolay bir şekilde doldurulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve IKBY halkına başsağlığı dileyen Barzani, Talabani'nin vefatından dolayı IKBY'de 7 günlük yas ilan edildiğini kaydetti.

Irak meclisi tarafından görevden uzaklaştırılan KYB'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Talabani'nin ölümünden dolayı kentteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerindeki parti merkezleri önünde bir araya gelen birçok kişi, Talabani'nin resimlerinin önünde mum yakarak yas tutmaya başladı.

Talabani'nin, vasiyeti üzerine doğduğu Erbil'in Koysancak ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor ancak, KYB tarafından defin ve taziye programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Celal Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmişti.

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