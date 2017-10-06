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Celal Talabani’nin naaşı Debaşan’da toprağa verildi

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin naaşı evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde toprağa verildi.

  • İHA
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Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Büyük Süleymaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde toprağa verildi. Talabani’nin naaşını sabah Süleymaniye’de karşılayan binlerce kişi Debaşan’a kadar yolları doldurdu.

Cenaze törenine, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak İçişleri Bakanı Kasım El-Araji, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD’nin Irak özel elçisi Jan Kubis ve İtalya, İran, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin temsilcileri katıldı. Törene ayrıca, ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Siliman başta olmak üzere çok sayıda büyükelçi ve konsolos katıldı.

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