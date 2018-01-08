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Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Almanya ile Türkiye arasında gerçekleşen samimi görüşmelere tepki gösteren Cem Özdemir, Bakan Gabriel'in yanlış yaptığını savundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye-Almanya ilişkilerinin iyiye taşınması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu evinde kabul etti.
 
TÜRK ÇAYI
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Alman Bakan, Türk mevkidaşına elleriyle Türk çayı doldurdu.
 
EKONOMİK VE SİYASİ BASKI...
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri bir adım daha ileriye taşıyan sıcak görüşmenin ardından, Türk düşmanlığı üzerinden Almanya'da siyaset yapan Cem Özdemir'den ilk tepki geldi.
 
Bakan Gabriel'in yanlış yaptığını belirten Özdemir, Türkiye'ye karşı siyasi ve ekonomik baskının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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