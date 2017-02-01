Son Dakika... Cenevre'de 5'li Kıbrıs görüşmeleri Mart'ın başında
Cenevre'de yapılacak olan beşli Kıbrıs görüşmelerinin tarihi açıklandı. Görüşmeler Mart ayının başında yapılacak.
Cenevre'de yapılacak olan beşli Kıbrıs görüşmelerinin tarihi açıklandı. Görüşmeler Mart ayının başında yapılacak.
Birleşmiş Milletler'in gözetimin yapılacak görüşmelere Kuzey ve Güney'den yetkililerle beraber garantör ülkeler de bulunacak.
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