Cenevre'de planlanan Suriye barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 8 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) salı günü yaptığı kapalı oturumda Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

BMGK Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura toplantının ardından soruları yanıtladı.

Basın toplantısında ilk söz alan BMGK Başkanı Büyükelçi Skoog, Konsey üyelerinin De Mistura'nın çalışmalarına tam destek verdiğini belirtti.

Toplantı öncesinde, BMGK'nın, Rusya'nın sunduğu Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili tasarısı üzerinde çalıştığını anlatan Skoog, önemli olanın görüşmelerin ardından yapılacak turun BM'nin himayesinde gerçekleştirilmesinin teyit edilmesi olduğunu kaydetti.

Özel Temsilci de Mistura da Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini bildirdi.

"Kadınlar da dahil edilecek"

De Mistura ertelemenin, "30 Aralık ateşkes anlaşmasını pekiştirmek, rejime (Suriye) ciddi şekilde tavizler vermesi için şans vermek ve muhalefete delegasyonunu birleştirme konusunda zaman vermek" amacıyla yapıldığını ifade etti.

Toplantıyla ilgili davetlerin 8 Şubat gibi yapılacağını ve muhalefetin tarih konusunda anlaşamaması halinde kendisinin delegasyonu belirleyeceğini bildiren De Mistura, "müzakerelerin mümkün olduğunca kapsamlı olmasını sağlamak" amacında olduklarını ve daha önce olmadığı şekilde kadınların da dahil edileceğini söyledi.

De Mistura ayrıca, Suriye'deki ateşkesin oldukça etkili olduğunu vurguladı.