Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde sıcak gelişme
Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu.
Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu. Sunulan haritalar BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
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