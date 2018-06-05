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Cerablus Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Suriye Cerablus'ta Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Suriye'nin Cerablus ilçesinde, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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