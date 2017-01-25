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Cerablus polisine zırhlı araç

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta göreve başlayan 440 kişilik ekipten oluşan Özgür Suriye polis teşkilatı mensuplarına binek ve zırhlı araç Kobra temin edildi.

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Yerel kuvvetlerden oluşan polislere Mersin’de beş hafta boyunca Türk polisi tarafından eğitim verilmişti. Cerablus Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, Özgür Suriye Polisi’nin cinayetten asayişe ve hırsızlık olaylarına kadar her şeye bakacağı bilgisini verdi. Polis sayısının toplamda 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

17 DEAŞ’LI ETKİSİZ

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 155’inci gününde DEAŞ’a ait 180 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında Bab’ın kuzeyinde yer alan stratejik Sufliyah köyü DEAŞ’tan ele geçirildi.

 

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