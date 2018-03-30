Cerabluslulardan Türkiye'ye destek gösterisi
Suriye'nin Halep kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.
- İHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Careblus kentinde yüzlerce gösterici Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.
Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.
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