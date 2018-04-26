Çerkesler Abhazya'da kutlama yaptı

Rusya Federasyonu’na bağlı Adige Cumhuriyeti’nde kutlanan bayrak günü dolayısıyla Abhazya’da da kutlama yapıldı. Tüm Kafkasya’da gerçekleşen kutlamaların en büyüklerinden biri Abhazya’nın başkenti Sohum’da gerçekleşti. Rus-Kafkas savaşları sonrasında Anadolu’dan Suriye’ye, Ürdün’den Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşamaya başlayan Çerkesler, anavatanlarını unutmayarak bu geleneği sürdürüyor. Etkinlikler sabah saatlerinde Sohum’da bulunan şehitlik anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Abhazya Geri Dönüş Komitesi Başkanı Beslan Dbar’ın konuşmasıyla komite binasında yapılan törende Prof. Dr. Ligi Hagba ve Dıjin Çurey’in konferanslarıyla devam etti. Sohum sanat okulundan Abhaz ve Çerkes ezgilerinin sunulduğu programın ardından Adigey Cumhuriyeti ve Abhazya bayraklarıyla Çerkesler yürüyüş yaptı. Kafkas dans gösterilerinin ardından program sonlanırken, Çerkes erkek ve kadınların yerel kıyafetleri ve dansları büyük ilgi çekti.