Cezayir Din İşleri Bakanı İsa: Sapık dini fikirlerle mücadele edeceğiz

Ülkenin batısındaki Gilzan kentinde açılışı yapılan Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu'nda konuşan İsa, son günlerde tartışmalara neden olan Cezayirli Selefi din adamının İhvan ve Sufiler gibi düşünce akımlarını "Ehli Sünnet" dışında saymasına dair ifadelerine sert tepki gösterdi.

Ferkus'un bazı mezhep ve dini gruplara ilişkin değerlendirmelerini sapıkça fikirler olarak niteleyen Bakan İsa, "Sapık dini fikirlerle mücadele edeceğiz." dedi.

Selefi ekolün İslam'ın ilk dönemine bağlılık talebinde olduğunun düşünüldüğünü belirten İsa, "Bu akım, ümmetin çoğunu Ehli Sünnet Vel Cemaat dairesinden çıkaran ve yalnızca kendi topluluğunu Ehli Sünnet'e bağlılığa indirgeyen dışlayıcı bir düşünceyi ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İsa, bu türden davranışların görmezden gelinmeyeceğini, Cezayirlilerin kanını yeniden dökmeye sebep olmaması için bu sapık fikir sahibi kişilere yasaların gereğinin yapılacağını söyledi.

Cezayir'de tanınmış Selefi Şeyhi Muhammed Ali Ferkus, geçen hafta yayınladığı aylık yazısında, "Sufiler, Şia, İhvan, Eşariler ve demokrasi yanlıları gibi akımlar, Ehli Sünnet Vel Cemaat dışındadır." ifadelerini kullanmıştı.

Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, ülkede geniş yankı uyandıran açıklamaları, "Birliğe karşı büyük tehlike" şeklinde nitelemişti.

Cezayir basınında geçen bilgilerde ülkedeki mescitlerin yüzde 20'sinin Selefiler tarafından idare edildiği kaydediliyor.

Kuzey Afrika'nın tamamında olduğu gibi Cezayir'de de Malikilik, Müslümanlar tarafından genel kabul gören fıkhi mezhep olarak biliniyor. Selefi akımın taraftarları ise Hanbeli mezhebinin doğru olduğu konusundaki ısrarından dolayı bazı çevrelerce Yeni Hanbeliler olarak isimlendiriliyor.