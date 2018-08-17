Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cezayir'de 3 milyon yıllık fil kemiği bulundu

Cezayir'de arkeolojik kazılarda bulunan 3 milyon yıllık nesli tükenmiş bir fil türüne ait kemik parçaları kamuoyuna tanıtıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, nesli tükenmiş bir fil türü olan Stegodon'a ait kemik parçalarına ilişkin Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi'nin de katılımıyla düzenlenen programda bilgi verildi.

Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde, araştırmacı Muhammed Sahnuni ile yabancı uzmanların yaptığı kazılar sonucu ulaşılan kemik parçalarının Cezayir ve Kuzey Afrika'da bulunan en eski hayvan kalıntısı olduğu belirtiliyor.

Araştırmacı Rizika Şeli, programda yaptığı açıklamada, kemik parçalarına farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak çalışması sonucu ulaşıldığını ve söz konusu keşfin, bu türün Kuzey Afrika'daki gelişiminin anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.

Cezayir'de bilim adamları 31 Temmuz'da Setif iline bağlı Ayn el-Hınneş bölgesinde yapılan kazılarda söz konusu fil türüne ait kemik parçaları bulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA