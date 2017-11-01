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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika erken seçim iddialarına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Buteflika, Cezayir'in Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 63. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede yönetim değişikliğinin ancak anayasaya göre belirlenen seçim dönemlerinde ve halkın egemenliğinde olacağını belirtti.
 
Buteflika, Cezayir'in 1 Kasım 1954'te Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümü dolayısıyla Cezayir haber ajansı APS'de yayımlanan mesajında, sağlık sorunlarının yol açtığı "erken seçim ve ordunun siyasete müdahalesi" tartışmalarına ilk kez yanıt verdi.
 
Cumhurbaşkanı Buteflika, "Yönetime gelmek ancak anayasaya göre belirlenen seçim dönemlerinde ve halkın egemenliğinde olacaktır. Sınır aşan suçlara ve uluslararası terör tehlikesine karşı kararlılıkla mücadele eden ve sınırımızı koruyan orduya hepimizin adınıza selam gönderiyorum. Bu kurumun siyasi hırslardan uzak tutulması gerekir." ifadelerini kullandı.
 
Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle ülkede "erken seçim tartışmaları ve orduya yapılan darbe ya da benzeri müdahale çağrıları" gündeme gelmişti.
 
Cezayir, 1830-1954 yıllarında Fransa tarafından sömürgeleştirilmiş, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 sene süren mücadele sonucu 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

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