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Cezayir'de trafik kazası: 4 ölü, 12 yaralı

Cezayir'de başkentin güneyindeki El-Buleyde ilinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, El-Buleyde İl Sağlık Müdürü Ahmed Cemi "bir aracın yayalara çarpması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını" duyurdu.

Cemi, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğunu aktardı.

Öte yandan ildeki sivil savunma ekipleri de aracın şoförünün olay yerinde baygın halde bulunduğunu belirtti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel basında yer alan haberlerde şoförün kalp krizi geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptığı iddia edildi.

 

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