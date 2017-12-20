Cezayir'de tribündeki pankartlı tepkiye soruşturma

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Cezayir Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Kudüs konusunda izlediği tutumu protesto etmek için açılan pankarttan Riyad yönetiminin rahatsız olması üzerine soruşturma açtı.

Başsavcılığın talebi üzerine başlatılan soruşturmada, bunun bireysel bir eylem olduğunun öğrenildiği bilgisi verildi.

Cezayir'in Ayn Melila ile Gali Muasker futbol takımları arasında cumartesi günü oynanan müsabakada seyirciler tribüne, yarısını Kral Selman'ın diğer yarısını ise Trump'ın oluşturduğu bir yüz resmi ve altında "Bir madalyonun iki yüzü" yazısının yer aldığı dev bir pankart asmıştı.