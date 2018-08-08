Cezayir'deki ilkokulların tümü yenilenebilir enerjiye geçecek

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, Gılizan vilayetinde yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, hâlihazırda ülkede çoğunluğu güneş enerjisi şeklinde olmak üzere 500 ilkokulda yenilenebilir enerji sisteminin kurulu olduğunu belirtti.

Bu kapsamdaki çalışmalara hız verileceğini aktaran Bedevi, üç yıl içinde tüm ilkokullarda yenilenebilir enerjinin üretilip tüketileceğini ifade etti.

Cezayir Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 18 bin 500 ilkokul bulunuyor.