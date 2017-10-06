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Cezayirli aktivistler: 1988 olaylarının patlak vermesine yol açan benzer koşullardan geçiyoruz

Cezayirli aktivistler, ülkedeki ekonomik, güvenlik ve siyasi koşulların bozulması tehlikesine ve ülkeyi kaosa sürükleme riskine karşı uyarılarda bulundu.

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Cezayirdeki ekonomik ve politik vizyonların olmaması konusunda uyarıda bulunan aktivistler, Cezayir'in kaosa sürüklendiğini belirtti.
 
Cezayir rejimi muhalif güvenlik uzmanı Karim Moulay, ülkenin bugün yaşadığı ekonomik, siyasi ve güvenlik koşullarının 5 Ekim 1988 olayları öncesi yaşanan duruma benzediğini belirtti.
 
Moulay, en son ekonomik raporlara dikkat çekerek, ülke ekonomisinin hızla çöktüğünü ve devletin bir ay sonra çalışanların maaşlarını karşılayamayacağını ifade etti.
 
1988 yılında Cezayir'de ülke ekonomisi krize girmiş, işsizlik ve fakirlik seviyeleri had safhaya ulaşmıştı. Ülkenin ekonomik durumunu protesto için sokağa çıkan halka ordu tarafından müdahale edilmiş ve yaklaşık 200 bin kişi öldürülmüştü.

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