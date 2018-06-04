Cezayirli Bakandan 'OPEC' açıklaması

Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kıtuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve bağımsız üreticilerin "petrol üretimini azaltma anlaşmasını bu yılın sonuna kadar uygulamakta kararlı olduğunu" belirtti.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Kıtuni, Tibaze vilayetinde yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın 23 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak toplantıda üretimi artırma önerisinde bulunabileceği yönündeki endişelerin de azaldığını aktardı.

Libya, Venezuela ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğe işaret eden Kıtuni, petrol üretimi yapılan bölgelerdeki jeopolitik sorunların varili 75-80 dolar arasında değişen petrol fiyatlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana, 2017'nin başlarında OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler arasında üretimin azaltılmasıyla ilgili tarihi bir anlaşmaya şahitlik etmişti.

OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler 2017'nin başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Kasım 2017'de düzenlenen 173. Olağan Toplantısı'nda da petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı.