Charlottesville'de ırkçılar tekrar sahada: Geri döneceğiz

Yaklaşık 35-40 kişilik bir beyaz üstünlükçüler grubu, ellerindeki meşaleler ve "Geri döneceğiz" sloganlarıyla cumartesi gecesi Charlottesville'de bulunan Robert E. Lee heykeline yürüdü.

Kurtuluş Parkı'ndaki -eski adıyla Lee Parkı- yürüyüş yarım saatten kısa sürdü.

Protestonun lideri Richard Spencer, Twitter'dan yaptığı alaylı paylaşımda Charlottesville Belediye Başkanı Michael Signer'ı hedef aldı: "Charlottesville'e geri dönmüş olmak harika. Şehre bir sonraki gelişimizde arayı kapatırız" ifadelerine yer verdi.

Yerel halktan bazıları da Twitter'dan kendi duygularını paylaştı. Cornelia ismindeki bir kadın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Naziler bu gece Charlottesville'e geri döndü. Sefil ahmaklar." ifadesini kullandı.

Gelişmeler üzerine Belediye Başkanı Signer da Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, "korkak neo-Nazilerden aşağılık bir ziyaret daha" dedi.