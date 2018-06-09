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Chicago'da "Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi

İsrail'in, Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Chicago kentinde 'Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

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İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi slogan atarak İsrail'i protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra görev yaptığı sırada şehit edilen Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğrafları taşındı.

İsrail'in "çocuk katili" olarak nitelendirildiği gösteri, konuşmaların ardından yürüyüşle devam etti. Başkonsolosluğa yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daley Plaza Meydanı'na kadar yürüyen protestocular yol boyunca "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" diye slogan attı.

Farklı kültür, coğrafya ve gruplardan temsilcileri bir araya getiren gösteriye "Neturei Karta" adlı siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri de katıldı.

Gösteri ve yürüyüş sırasında eylemciler "İsrail'e boykot", "Filistin özgür olmalı, işgal suçtur" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Olaysız sona eren gösteri süresince polisin güvenlik önlemleri dikkati çekti.

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