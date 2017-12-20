ABD kamuoyunda "hayalperestler" olarak bilinen yasa dışı göçmenlerin çocuklarının çoğunluğunu oluşturduğu grup, gösteri için kentteki Federal Plaza Meydanı'nda toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce iptal edeceğini açıkladığı DACA ile ilgili düzenlemenin yıl sonundan önce yapılması için ülke genelinde kamuoyu oluşturmaya çalışan hayalperestlerin Chicago'daki hedefi Illinois Senatörleri Tammy Duckworth ve Richard J. Durbin'in ofislerinin yer aldığı Federal Plaza oldu.

Polisin kapı önünde aldığı yoğun önlemlere rağmen içeri girmeyi başaran küçük bir grup, senatörlerin yanına çıkmalarına izin verilmeyince lobide oturma eylemi başlattı. Beyaz renkli, "Hayal yoksa anlaşma da yok" yazılı tişörtler giyen göstericiler, polis tarafından yapılan gözaltına alınarak sınır dışı edilecekleri uyarısı üzerine protestolarına dışarıda devam etti.

Hayalperestleri simgeleyen "kelebek" sembolleri ve "Göçmenler Amerika'yı yeniden harika yapacak", "Bu kabus sona ermeli, Trump/Pence rejimi gitmeli" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Hayal yoksa anlaşma da yok" ve "Hepimiz biriz, birbirimizi savunacağız" sloganları attı.

Plaza çevresinde el ele tutuşarak devasa bir halka meydana getiren göstericiler daha sonra olaysız dağıldı