Chicago'da oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD’nin Chicago kentindeki oy verme işlemi sona erdi.

Chicago Başkonsolosluğunda 9 gündür devam eden oy verme işlemleri yerel saatle saat 21.00’de son buldu. Oy verme işlemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, yaklaşık 10 bin seçmen bulunan Chicago’da kullanılan oy oranında önceki seçimlere oranla ciddi bir artış meydana geldiğini ifade etti.

Son derece uyumlu ve güzel bir çalışma ortamında oy verme işlemlerinin tamamlandığını belirten Acar, “Bugün Chicago’da yapılan 4. seçim ve en yüksek oy verme rakamına ulaştık. 3 bin 140 vatandaşımız oy kullandı. İnşallah sonuçlar ülkemiz için iyi ve güzel olur.” diye konuştu.

Başkonsolos Acar, siyasi parti temsicilerinin huzurunda torbalanarak, mühürlenen oyların pazartesi günü kurye ile Türkiye’ye gönderileceğini sözlerine ekledi.