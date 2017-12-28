Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Chrysler, Çin'deki 19 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 bin 572 aracını geri çağırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, araçların hava yastıklarının şişirilmesinde kullanılan pompalarda teknik bir kusur olduğu gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.
 
Çağırma işleminin, 2004-2012 yıllarında üretilen 300C sedan ve Jeep Wrangler modellerini kapsadığı ifade edildi.
 
Şirketin kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği kaydedildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA