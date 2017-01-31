Churchill'in torununundan Müslüman vekile saygısızlık

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill'in torunu Sir Nicholas Soames'in, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) Müslüman milletvekili Tasmina Ahmed Sheikh'in parlamentodaki sorusunu protesto etmek için "uluması" tepki çekti.

Sheikh'in, dün İngiliz parlamentosundaki bir oturumda yaşanan durumdan rahatsızlık duyduğunu bildirmesi üzerine Soames, Pakistan asıllı kadın vekilden özür diledi.

Parlamentoda söz aldığı sırada Soames'in kendisine ulumasına ilişkin Sheikh, "Bana her zaman nezaket ve saygıyla çıkışan Sir Nicholas'ın, söylediklerime karşı bir nevi uluma sesi çıkardı. Bunu son derece kaba buldum." dedi.

Bunun üzerine Churchill'in 68 yaşındaki torunu Soames de "(Sheikh'in) Sorusuyla Dışişleri Bakanımıza saldırdığını düşündüm. Ben de buna karşılık olarak kendisine dostça bir köpek selamı verdim. Kimseyi gücendirme gibi bir niyetim yoktu. Eğer saygıdeğer hanım incindiyse özür dilerim." diye konuştu.

Sheikh, dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda ABD'deki vize yasağıyla ilgili düzenlenen oturumda, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a yönelttiği soruda, "Küresel bir lider olmak istiyorsak, hükümetin küresel liderlik göstermesi gerekiyor. Bu liderlik nerede? Başbakan test edildi ve ilk zorlu işinde başarısız oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin yeni başkanıyla bir araya gelen ilk lider olmuştu. İngiliz muhalefeti ve kamuoyu Başbakan May'i, ABD'nin yeni yönetimine karşı sert tutum takınmamakla eleştiriyor.

Ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi, 2015'de düzenlenen genel seçimde büyük başarı elde ederek İngiliz parlamentosundaki milletvekili sayısını 6'dan 56'ya çıkarmıştı. Sheikh, 2015'de yapılan genel seçimde parlamentoda koltuk kazanarak, partinin ilk Müslüman kadın milletvekili olmuştu.