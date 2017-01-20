CIA 12 Mart muhtırasından önceden haberdarmış

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzasıyla 12 Mart 1971’de Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki hükümete muhtıra vereceğinden önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 12 Mart 1971 tarihinde ordunun hükümete muhtıra verebileceğine dair bilginin bir gün önce yayınlandığı görüldü. 11 Mart 1971 tarihli ‘gizli’ damgalı istihbarat bülteninin ‘Türkiye’ başlığında, dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin “24 saat içinde siyasi duruma müdahale edebileceği” bilgisi yer alıyor. Bültenin Türkiye bölümünde “Ordunun üst komuta kademesi, kötüleşen siyasi duruma doğrudan ya da sivil yönetim görünümünde 24 saat içinde müdahale edebilir. Ordunun müdahale edeceğine dair artık soru işareti bulunmuyor ancak müdahalenin şekli ne olacak...” ifadesi kullanılıyor. CIA belgeleri arasında yer alan ve ABD başkanlarına sunulan günlük brifinglerin 11 Mart 1971 tarihli nüshasında da Türkiye bölümü bulunuyor. Ancak dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’a sunulan brifingdeki notların Türkiye ile ilgili kısmının tamamen kapatıldığı dikkati çekiyor.

HÜKÜMET İSTİFA ETMİŞTİ 12 Mart 1971’de dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzaladığı muhtıra, TRT aracılığıyla halka duyurulmuş, ayrıca Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Senato ve TBMM’ye gönderilmişti. Hükümetin ve parlamentonun ülkeyi anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine soktuğu ifade edilen muhtırada, yeni bir hükümet kurulması istenmiş, aksi takdirde TSK’nın yönetime el koyacağı dile getirilmişti. Muhtıranın ardından Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu, TSK’nın muhtırasını anayasa ile bağdaştıramadıkları için istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 19 Mart 1971’de hükümeti kurması için Kocaeli Milletvekili Nihat Erim’i, CHP’den istifa etmesi şartıyla başbakan olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. Erim de CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile yaptığı konuşmadan sonra istifa etmişti. Erim’in kurduğu hükümet, 7 Nisan 1971’de güvenoyu alarak çalışmaya başlamıştı.