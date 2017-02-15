CIA Başkanı ve Mahmud Abbas arasında gizli görüşme

Google mühendisleri yüksek maaş nedeniyle istifa ediyor

Google herkesin çalışmak istediği dev şirketlerden biri. Böylesine büyük bir şirkette çalışmak rüyaları süslüyor. Birçok alanda başarılı işler çıkaran şirkette çalışmak istemenin en büyük nedenlerinden biri de elbette verdiği dolgun maaşları.