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CIA Başkanı ve Mahmud Abbas arasında gizli görüşme

CIA Direktörü Mike Pompeo ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, bugünkü Netanyahu-Trump görüşmesinden hemen önce gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

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CIA'in yeni başkanı Mike Pompeo, Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek, gizlice Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü.
 
Siyasi konular ve güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmenin, bugün Kudüs'te gerçekleşecek Neyanyahu-Trump buluşmasından önce gelmesi dikkat çekti.
 
Görüşmeye, Filistin İstihbarat Müdürü Macid Farac'ın da katıldığı belirtiliyor.

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