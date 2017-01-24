CIA belgelerinde Suriye ve Yunanistan'ın terör bağlantıları

CIA'in geçen hafta erişime açtığı belgelerde, ABD'nin ilgili birimlerinin "Terörle Mücadele Uyarı ve Tahmin" başlıklı toplantısında neler konuşulduğuna dair 1 Temmuz 1987'de dönemin CIA Direktör Yardımcısı Robert Gates'e sunulan rapor da yer aldı.

Raporda, Suriye ve Yunanistan'ın başta PKK ve ASALA olmak üzere birden fazla terör örgütüyle bağlantı içinde olduğu ve destek sağladığı göze çarptı.

- Yunanistan

Yunanistan'da dönemin başbakanı olan Andreas Papandreu ve lideri olduğu Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) hükümetinin Ermeni terör örgütü ASALA'ya destek olduğunu CIA'in rapor ettiği belgede, ASALA'nın aynı zamanda Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu belirtildi.

Yunanistan'daki terör olaylarının ve terörist faaliyetlerinin yer aldığı belgede, şunlar kaydedildi: "Yabancı terörist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunların birkaçının burada destek altyapıları geliştirdiğine inanılıyor. Bu gruplar arasında Hizbullah, Ebu Nidal Örgütü (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hükümeti bu grupların faaliyetlerini kısıtlamak için bir harekette bulunmadı ve (hükümette) bu gruplara yönelik 'dokunma' anlayışı mevcut. Örnek olarak eğer oradaki Libyalı ya da Filistinli gruplar Yunan olmayan hedeflere yoğunlaşırsa Yunan hükümetinin bir bölümünde başka tarafa bakma eğilimi var. ASALA'nın Atina'da bir ofisi var ve ASALA'nın Atina'da gizli varlığı olduğu yönünde raporlar bulunuyor."

- Suriye

Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esed'in terör örgütü PKK'nın yanı sıra din referanslı radikal gruplara destek sağladığı belirtilerek, Şam yönetiminin terörizmi özellikle Ortadoğu'da kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Suriye'nin terör örgütlerine verdiği destek hakkında belgede, şu ifadeler yer aldı: "Şam, PKK ile olan bağlantısını sürdürdü ve yakın zamanda İran Körfezi bölgesinde terör eylemleri geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu Nidal Örgütü) sığınak sağlama teklifinde bulundu. Özetle Suriye'nin hareketleri taktik amaçlı ve geçicidir. Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir."

Belgede ayrıca, Hafız Esed'in bölgedeki din referanslı terör örgütlerine destek vermeyeceği beklentisinin gerçekçi olmayacağı kaydedildi.

CIA, hazırlanmasının üzerinden en az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açmıştı. Daha önce sadece Maryland'de bulunan Ulusal Arşiv'deki 4 bilgisayardan erişilebilen yaklaşık 12 milyon sayfalık belge CIA'in internet sitesine yüklenmişti.