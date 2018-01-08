Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

CIA direktörü Pompeo, İran'daki protesto olaylarındaki 'ajanlık rolünü' yalanladı

CIA direktörü Mike Pompeo, başında bulunduğu istihbarat teşkilatının İran'daki protesto olaylarındaki etkisine yönelik öne sürülen iddiaları yalanladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CIA direktörü Mike Pompeo, İran'daki hükümet karşıtı protestoların 'yabancı ajanlar tarafından kışkırtıldığı' iddialarını reddetti.

Geçen yıl ABD Başkanı Trump tarafından CIA direktörlüğüne getirilen Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'daki ekonomik durumun iyi olmadığını söyleyerek, "İnsanları sokağa döken buydu." dedi.

İran hükümetinin, halkının sesine kulak vermediğini söyleyen Pompeo, "Protestolar halk tarafından başlatıldı, sürdürüldü ve daha iyi bir yaşam standardı talep edildi." ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA