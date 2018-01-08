CIA direktörü Pompeo, İran'daki protesto olaylarındaki 'ajanlık rolünü' yalanladı
CIA direktörü Mike Pompeo, başında bulunduğu istihbarat teşkilatının İran'daki protesto olaylarındaki etkisine yönelik öne sürülen iddiaları yalanladı.
- star.com.tr
CIA direktörü Mike Pompeo, İran'daki hükümet karşıtı protestoların 'yabancı ajanlar tarafından kışkırtıldığı' iddialarını reddetti.
Geçen yıl ABD Başkanı Trump tarafından CIA direktörlüğüne getirilen Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'daki ekonomik durumun iyi olmadığını söyleyerek, "İnsanları sokağa döken buydu." dedi.
İran hükümetinin, halkının sesine kulak vermediğini söyleyen Pompeo, "Protestolar halk tarafından başlatıldı, sürdürüldü ve daha iyi bir yaşam standardı talep edildi." ifade etti.
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