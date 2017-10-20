CIA Direktörü Pompeo: Kuzey Kore, ABD'yi vurmaya çok yakın

Amerikan istihabaratı şefi Mike Pompeo Washington'da düzenlenen ulusal güvenlik forumunda Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını kusursuz hale getirmekten birkaç ay uzakta olduğunu belirterek "ABD'yi vurmaları çok yakın" ifadelerine yer verdi.

Demokrası Savunma Vakfı'nın düzenlediği oturumda konuşan Pompeo, "ABD politika perspektifinden bakıldığında, ABD'ye saldırma hedeflerini gerçekleştirme çabası içindelermiş gibi davranmamız gerekir" dedi.

Uluslararası camiaya da seslenen Pompeo, "Kim jong Un'un nükleer kapasiteye sahip olmamasını sağlamak için küresel gayret göstermemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.