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CIA Direktörü Pompeo: Wikileaks Düşman İstihbarat Örgütü

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, gizli belgeleri yayınlayan Wikileaks internet sitesini Rusya gibi ülkeler tarafından kışkırtılan 'devlet dışı düşman istihbarat örgütü' olarak tanımladı.

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ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, gizli belgeleri yayınlayan Wikileaks internet sitesini Rusya gibi ülkeler tarafından kışkırtılan "devlet dışı düşman istihbarat örgütü" olarak tanımladı.
 
 
Pompeo Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimi döneminde Wikileaks'i kullanarak ele geçirilen belgeleri yayınladığını belirtti.
 
Wikileaks Nisan başında CIA'in akıllı televizyonlardan cep telefonları ve bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazedeki cihazları ele geçirmek için kullandığı yöntemleri yayınlamıştı.
 
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sızıntıyı araştırmak için soruşturma başlatmıştı.
 
BBC'ye konuşan Eski CIA Direktörü Michael Hayden sızıntının "inanılmaz bir zarar" verdiğini ve ABD'nin güvenliğini azalttığını belirtmişti.
 
Wikileaks'ten kendi tweetiyle yanıt
 
Pompeo, sitenin anti-demokratik ülkeler tarafından desteklendiğini ve ağırlıklı olarak ABD'ye odaklandığını söyledi.
 
Wikileaks ise eleştirilere Mike Pompeo'nun Temsilciler Meclisi üyesiyken Demokrat Parti'nin e-postalarının sızmasının ardından attığı tweetleri alıntılayarak yanıt verdi.
 
Pompeo Twitter hesabından Demokrat Parti'yi eleştirmek için Wikileaks'i kaynak göstermiş ve kullanmıştı.

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