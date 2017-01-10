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CIA, FBI ve NSA, Rusya ile ilgili kanıt sunamadı

ABD'de istihbarat servisleri CIA, FBI ve NSA'nın geçtiğimiz hafta hazırladığı siber saldırı raporunda, Rusya ile ilgili kanıt sunamaması dikkati çekti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklamasında, 'Gizli servislerin tarzı bu, kanıt sunmak zorunda değiller' diyerek istihbaratı savundu.

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ABD istihbarat servisleri CIA, FBI ve NSA geçen hafta Rusya'nın Amerika'daki seçimlere karıştığını gösteren raporu yayınladılar, fakat kanıt sunmayı reddettiler.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bakanlığın ABD'nin gizli servislerinin raporunun Rusya'nın seçimlerine karıştığını gösteren kanıtları içermemesinde bir sorun görmediğini, bu durumun gizli servislerin çalışma stili olduğunu iddia etti.
 
Beyaz Saray: Gizli servislerin tarzı bu
 
Kirby neden kanıt sunulmadığı sorusuna, Gizli servislerin kendi metotları ve kaynaklarını saklamak zorunda olduklarını birçok kişinin bildiğini düşünüyorum. Gizli servisler kendi kaynaklarını saklamakla sorumlular şeklinde yanıt verdi.
 
Kirby'ye ABD'nin Irak'taki savaşa gizli servislerin bu ülkede güçlü silahların bulunduğuna ilişkin raporu üzerine başladığı hatırlatıldığında, sözcü bu karşılaştırmayı yanlış bulduğunu belirterek, "Hiç kimse 2000-2001'li yıllarda hata yapılmadığını söylemiyor, fakat bu 15 yıl önceydi, o zamandan bu zamana birçok şey değişti. Biz ileriye gittik, bu hatalardan çok şey öğrendik" diye konuştu.

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