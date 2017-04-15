‘CIA kendi inşa ettiği tünelleri vurdu’
Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, Nangarhar’a düzenlenen bombalı saldırıda CIA’in parasıyla inşa edilmiş tünellerin vurulduğunu söyledi.
Resmi Twitter adresinden New York Times’ta yayımlanan 2005 tarihli bir makaleyi paylaşan Snowden, Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgali sırasında Taliban için CIA tarafından inşa edilen tünellerin o bölgede olduğunu savundu. Makaleden o dönemki Taliban tünellerinin anlatıldığı kısmı işaretleyen Snowden, ordunun aslında DEAŞ’ı de- ğil kendisini vurduğunu belirtti. Mesajında “Afganistan’da mücahitlerin tünel ağını mı bombaladık? Parasını biz vermiştik” ifadelerini kullanan Snowden, ABD vatandaşları- nın vergilerinden savaş için kesilen paranın çöpe gittiğini ima etti.
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