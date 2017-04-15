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‘CIA kendi inşa ettiği tünelleri vurdu’

Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, Nangarhar’a düzenlenen bombalı saldırıda CIA’in parasıyla inşa edilmiş tünellerin vurulduğunu söyledi.

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Resmi Twitter adresinden New York Times’ta yayımlanan 2005 tarihli bir makaleyi paylaşan Snowden, Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgali sırasında Taliban için CIA tarafından inşa edilen tünellerin o bölgede olduğunu savundu. Makaleden o dönemki Taliban tünellerinin anlatıldığı kısmı işaretleyen Snowden, ordunun aslında DEAŞ’ı de- ğil kendisini vurduğunu belirtti. Mesajında “Afganistan’da mücahitlerin tünel ağını mı bombaladık? Parasını biz vermiştik” ifadelerini kullanan Snowden, ABD vatandaşları- nın vergilerinden savaş için kesilen paranın çöpe gittiğini ima etti.

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