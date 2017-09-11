CIA raporu: Hitler 1950’lerde Arjantin’de yaşıyordu

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın kamuoyula paylaşılan muhbir belgelerine göre, İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanya'nın başında bulunan Adolf Hitler, resmi tarihin yazdığı gibi savaşın kaybedildiğini anlayınca intihar etmedi. Milyonlarca kişinin ölümünden ve Yahudilere yönelik soykırımdan sorumlu tutulan Hitler, Güney Amerika'ya kaçarak en az 1950'li yıllara kadar burada yaşamına devam etti. Hitler'in yıllar boyunca Kolombiya'da ve Arjantin'de, Nazi subayları tarafından ziyaret edildiği öne sürüldü.

CIA'nın Batı Yarımküre Masası için çalışan muhbirlerden biri Venezüella'daki CIA şefine bir bilgi notu ulaştırarak, eski bir Nazi subayı olan Phillip Citroen'le irtibatta olduğunu söyledi. Yayımlanan belgeye göre Phillip Citroen, CIA muhbirine, hala Hitler'le görüştüğünü belirtti. Belgelerde Hitler'in, 'Adolf Schuttlemayer' sahte ismiyle Arjantin'de yaşadığı öne sürüldü.

Aynı raporda, eski Nazi SS subayı Citroen'in, 1950'li yıllarda bir demiryolu inşaatı şirketinde çalıştığı ve bu süre zarfında Kolombiya'da her ay Hitler'le görüştüğü belirtildi. CIA muhbirine iletilen bilgilere göre 1955'e kadar Kolombiya'da yaşayan Hitler, o yılın ocak ayında Arjantin'e taşındı. Citroen'in eski Alman liderle tanıştığı hatta fotoğraf çektirdiği de belgede yer aldı.

Muhbirin aktardıklarına göre, Nazi rejimi dağıldıktan sonra kaçan subaylar, Güney Amerika'da Hitler'i tekrar buldu. Bu subayların Hitler'e "Führer" (Lider) şeklinde hitap ettiği ve Nazi selamı yaptığı da muhbirin ifadelerinde dikkat çekici bir ayrıntı olarak yer buldu. (Sabah)