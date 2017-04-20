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CIA ve FBI, belgeleri sızdıran "Haini" arıyor

CIA'e ait belgeleri Wikileaks sızdıran kişi veya kişiler sıkı bir şekilde arandığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Wikileaks'in ortaya çıkardığı, CIA'in istihbarat yöntemlerine ilişkin bilgiler ABD istihbaratında daha önce görülmemiş büyüklükte bir operasyonun fitilini ateşledi.
 
CIA ve FBI'ın ortak bir soruşturma yürüterek, CIA'in akıllı telefonlara, akıllı televizyonlara ve bilgisayar sistemlerine sızabildiği bilgilerini de içeren 'çok gizli' ibareli belgelerin dışarıya nasıl sızdığını araştırıyor.
 
CIA ve FBI tarafından ortak yürütülen soruşturmanın, CIA'in içine yansıdığı ve istihbarat örgütünün içerisinde bir 'hain' arandığı belirtilirken, CIA içerisindeki birinin belgelere fiziksel olarak eriştiği ve bunları Wikileaks'le paylaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Sızan belgelerin 'gizli' ibareli olduğu belirlense de, CIA'in içerisinde bu belgelere ulaşma yetkisi bulunan yüzlerce kişinin araştırıldığı ifade edildi.
 
Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir açıklama yapan CIA direktörü Mike Pompeo, "Şimdi Wikileaks'in gerçekten ne olduğunu dillendirmek gerekiyor: Sıklıkla Rusya gibi başka devletler tarafından kandırılan devletsiz düşman istihbarat servisi" ifadeleri kullanmıştı. (HaberTürk)
 
 
 
 
 

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