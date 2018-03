CIA ve FBI'ın eski başkanları Trump'a hakaret etti

ABD Başkanı Trump yönetiminin FBI’ın iki numarasını kovmasının ardından ABD Senatosu Adalet Komisyonuna “acil toplantı” çağrısı yapıldı. CIA ve FBI’ın eski başkanları ise Trump’a ağır ithamlarda bulundu. Eski CIA Başkanı Brennan, Trump’ı yolsuzlukla suçlayarak “Amerika seni yenecek” derken, eski FBI Başkanı Comey, ABD halkının kısa bir süre sonra “Kimin şerefli kimin şerefsiz olduğuna karar vereceğini” söyledi. Trump ise tarafları yalancılıkla suçladı.



ABD Senatosu Adalet Komisyonuna “acil toplantı” çağrısı yapıldı. Demokrat Partili Senatör Patrick Leahy, komiteye hitaben kaleme aldığı mektupta, Trump’ın FBI’yı “politik malzeme” haline getirdiğini ileri sürerek komiteyi acil toplantıya çağırdı. Leahy, Trump’ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında şunları kaydetti: "Başkan Donald Trump, FBI’yı hedef aldı. Korkarım ki FBI’ya ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız."



ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre emekliliğine 2 gün kalan McCabe’in 21 yıl çalıştığı kurumdan ilişiğini kesmişti. Soruşturma sonucunda McCabe’in basına izinsiz ifşaatlarda bulunduğunun saptandığı açıklandı. Trump, McCabe’in kovulmasının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada "FBI’ın sıkı çalışan erkek ve kadınları için, demokrasi için harika bir gün. Sahte sofu James Comey onun patronuydu ve McCabe’i 'temiz yüzlü bir insan' gibi gösterdi" dedi.



GÖRÜŞME KAYITLARI MUELLER’DE



ABD merkezli FoxNews’e göre, Adalet Bakanı Sessions tarafından görevinden alınan Andrew McCabe, Trump tarafından kovulan eski patronu James Comey gibi, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmelere ilişkin kayıtların bir kopyasını, Rusya soruşturmasına yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’e verdi. İlgili kayıtlarda Comey’nin, Trump’la görüşmelerine ilişkin McCabe’e aktardığı notların da bulunduğu kaydediliyor.



TWITTER’DAN YAYLIM ATEŞİ



Trump, dün Twitter hesabından Rusya soruşturmasına yönelik suçlamalar yöneltmeye de devam etti. Trump, "Comey ettiği yemine rağmen Senatör G.’nin “hiç gizli bir kaynak oldunuz ya da tanıdığınız bir gizli kaynak oldu mu” sorusuna üstüne basa basa “hayır” demişti ama bunun yalan olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, McCabe’in not tuttuğu iddialarına ise yine Twitter'dan, "Andrew McCabe ile kısa bir zaman geçirdim ama benim yanımda hiç not tutmadı. Tıpkı yalancı James Comey gibi kendi gündemine yardımcı olacaklar dışında not tuttuğuna inanmıyorum. Onlara sahte onlar diyebilir miyiz?" yorumunda bulundu. Trump önceki gün de aynı sosyal mecradan "Ortada ne hile ne de suç olmadığından dolayı Mueller’in soruşturmaya hiç başlamamış olması gerekirdi. Üçkağıtçı Hillary ve Demokratların ödeme yaptığı hileli faaliyet ve sahte dosyalara dayalıydı" ifadelerini kullanmıştı.



"RÜŞVETÇİ, ALÇAK!"



ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski Direktörü John Brennan, McCabe’in işine son vermesinin ardından Trump’a hakaret etti. 2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:



"Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek."



"KİM ŞEREFSİZ GÖRÜRSÜN"



Twitter’dan Trump’a meydan okuyan eski FBI Başkanı James Comey de, "Sayın Başkan, ABD halkı kısa bir süre sonra hikayemi öğrenecek. Kimin şerefli kimin şerefsiz olduğuna kendileri karar verebilecek" ifadelerini kullandı. ‘Rusya soruşturması’ kapsamında FBI’da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017’de James Comey’nin FBI’dan kovulması olmuştu.



MUELLER’E SALVO



ABD Başkanı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’e de dün yine Twitter hesabından göndermede bulundu. Trump attığı tweet ile “Neden Mueller’in ekibinde 13 sıkı Demokrat, üçkağıtçı Hillary’nin bazı taraftarları bulunuyorken, hiç Cumhuriyetçi yok? Yakın zamanda bir Demokrat daha ekibe katıldı, sizce bu adil mi?” sözleriyle soruşturmanın taraflı olduğu iddiasını yineledi.



(Yenişafak)