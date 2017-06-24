NYT: CIA, Esed rejiminin elindeki ABD'lilerin serbest bırakılması için Suriye istihbaratıyla görüştü

New York Times gazetesinin haberine göre Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı (CIA), Esed rejiminin elinde tuttuğu Amerikalı gazeteci ve aynı zamanda eski bir deniz subayı olan Austin Tice'ın serbest bırakılması için Suriye rejimi İstihbarat şefi Ali Mamlouk'la görüştü.

CIA direktörü Mike Pompeo Şubat ayı başlarında ABD'nin yaptırımlar uyguladığı ve Suriye'deki iç savaş sırasında insan hakları ihlalinde bulunan Suriye İstihbarat şefi Ali Mamlouk'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesi iki hükümet arasındaki yıllar sonra gerçekleşen en üst düzey temastı.

İkili arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Pompeo Tice'ın serbest bırakılmasını umduğunu söyledi. Ancak bu görüşmelerden sonra Suriye rejiminin Kuzey Suriye'de sarin gazıyla sivillere saldırması ve ABD'nin Esed mevzilerini misilleme olarak vurması yürütülen gizli operasyonu suya düşürdü.

Ocak 2016 yılında Kuzey Kore'de tutuklanan Ohio'lu 22 yaşındaki Otto Warmbier'in komada hayatını kaybetmesinin ardından yabancı hükümetlerin elinde tutuklu bulunan ABD'li vatandaşların durumu tekrardan gündeme gelmiş durumda. Bununla beraber Suriye ve Kuzey Kore gibi ABD ile diplomatik ilişkileri bulunmayan ülkelerde pazarlık pazarlık yapmak çok bir işe yaramıyor. Ancak Trump yönetiminin Suriye ile üst düzey temas kurarak vatandaşını kurtarmaya çalışması, yeni yönetimin kendi vatandaşlarına ne kadar önem verdiğini gösterir nitelikte.

İÇ SAVAŞ ÖNCESİ İKİ DÜŞMAN ÜLKE GÖRÜŞÜYORDU

ABD ile Suriye rejimi arasında her ne kadar düşmanlık varsa da iki ülke arasında daha önce de üst düzey temaslar gerçekleşti. Suriye iç savaşından önce Obama yönetimi terörle mücadele koordinatörü Daniel Benjamin ve Suriye İstihbarat şefi Ali Mamlouk 2010 yılında birçok kez temas kurdu.

Diplomatlar ise savaşın başlamasından sonra Esed rejiminin ABD ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu belirtiyor.Obama yönetimi Şam Büyükelçisi Robert Ford'un "Suriye yönetimi izolasyonun derecesini azaltmak istiyor" açıklaması ise bunun bir göstergesi.

KİMSE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Suriye rejiminin elinde olduğuna inanılan Austin Tice'ın davası ise ABD tarafında tam bir bilmece. New York Times gazetesine göre ABD'li yetkililer Tice'ın Suriye rejiminin elinde olduğuna inanıyor ancak buna dair sunabilecekleri bir kanıtları yok. Bununla beraber Suriye rejimi de Tice hakkında bir bilgiye sahip olmadığını iddia ediyor.

Suriye rejimi Dışişleri Bakan yardımcısı Faysal Mekdad geçen yıl Associated Press'e verdiği demeçte, "Austin Tice Suriye yetkililerinin elinde değildir ve onun hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

2012 YILINDA SURİYE'DE KAÇIRILDI

Eski bir deniz subayı olan Austin Tice, Gergetown Hukuk Fakülstesi'ndeki son yılında Suriye'ye gitmiş ve 2012 yılının Ağustos ayında maskeli kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırıldıktan bir ay sonra gözleri bağlı bir şekilde videosu yayınlanan Tice'ın akıbeti hala bilinmiyor. Ancak ABD'li uzmanlara göre Tice'ın videosunun maskeli ve silahlı kişilerce yayınlanıp ortadan kaybolması, Esed rejiminin bir taktiği.