CIA'in Suriye'deki muhalif gruplara geri çekilme talimatı verdiği iddia edildi

Reuters'ın haberine göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içerisinde yer alan gruplardan olan Usüd el Şarkiye ve Şehit Ahmed Abdo'dan yetkililer, CIA ve Ürdün ile Suudi Arabistan'ın, kendilerinden savaşmayı bırakmayı istediğini söyledi.

ABD liderliğindeki koalisyondan askeri destek alan Usüd el Şarkiye grubundan bir yetkili olan Badr el Din el Salamah, "Bölgeyi terk etmemiz bizden resmi olarak istendi" dedi.

Reuters'ın eline geçen muhalif komutanlara gönderilen mektupta, 'Suriye'deki rejim ordusuna karşı cesurca savaşmış olsalar da etrafları çevrili bir şekilde o bölgede kalmalarının kendileri için tehdit yarattığı' ifadeleri yer alıyor.

Haber ajansına göre, CIA ve Arap destekçilerinin bu kararı muhalif gruplardaki yüzlerce militanı memnun etmemişe benziyor. Zira pek çok militan, Ürdün'e geri çekilmenin güçlerini dağıtmak anlamına geldiğini düşünüyor.

AĞIR SİLAHLARINI VE TANK SAVAR FÜZELERİNİ GERİ VERECEKLER

Bunların yanı sıra içerisinde yüzlerce militanın yer aldığı grupların, ağır silahlarını ve ABD yapımı olan düzinelerce tank savar füzeyi de geri vermesi gerekecek.

Öte yandan Reuters'a göre, muhalif komutanlar, kendilerinden geri çekilmelerini isteyen Ürdün'deki ortak komuta merkezine, 'savaş alanını terk etmektense burada kalıp ölmeyi tercih edeceklerini' söylediler.

El Din el Salamah ise Reuters'a demecinde, "Kendilerinden isteneni reddettiler. Zira Ürdün'e çekilmeyi her şeyin sonu olarak görürüz. Oysa şehitlerimizin kanı henüz kurumadı" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın Batılı diplomatik kaynakları ise, muhaliflerin geri çekilmesine yönelik kararın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından, CIA'in Suriye hükümetine karşı savaşan gruplara yönelik eğit-donat programına son verilmesi ile ilişkili olduğunu belirtti.

CIA'in söz konusu programı Trump'ın selefi Barack Obama yönetimini tarafından Suriye rejimi lideri Beşar Esed'i devirme çabalarının bir parçası olarak 2013'te başlatılmıştı.