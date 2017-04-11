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Hindistan'da başbakanla görüşemeyen çiftçiler çıplak eylem yaptı

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'yle kuraklık yardım fonu konusunda görüşmek isteyen ancak bu talepleri reddedilen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'deki Başbakanlık konutu önünde oturma eylemi düzenledi. Çiftçilerden bazıları ise soyunarak çıplak protesto gerçekleştirdi.

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Hindistan'un güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaşayan çiftçiler, bölgede etkili olan ekonomik sorunlar ve su yönetimi problemi konusunda Başbakan Narendra Modi ile görüşmek üzere Yeni Delhi'ye gitti. Ancak Yeni Delhi'ye gittiklerinde görüşmenin iptal edildiğini öğrenen çiftçiler, Başbakanlık konutu Rashtrapati Bhavan'ın önünde oturma eylemine başladı.

​Daha önceki oturma eylemlerinde ekonomik krizden dolayı 250 çiftçinin intihar ettiğini vurgulayarak, hükümetin ve medyanın dikkatini çekebilmek için ölü çiftçilerin kafataslarını eylemlerde yanlarında taşıyan Tamil Nadulu çiftçiler, bu kez çıplak protesto düzenledi.

 

 

​Oturma eylemi düzenleyen grubun içerisinden 3 kişi, kıyafetlerini çıkararak otobanda yürümeye başladı. Olay anını Tamil Nadu merkezli haber ajansı Puthiya Thalaimurai görüntüledi.

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