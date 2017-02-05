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Afganistan ve Pakistan’ı çığ vurdu: 51 ölü

Afganistan ve Pakistan’da etkili olan çığ felaketi nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti.

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 Afganistan ve Pakistan’da etkili olan kar yağışı, çığ ve soğuk hava can aldı. Afganistan’da son 3 günde yoğun kar yağışının neden olduğu çığda en az 38 kişini hayatını kaybederken, Pakistan’ın kuzeyinde yaşanan çığ felaketinde de 13 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'daki yoğun kar yağışından en fazla kuzeydoğusundaki Bedehşan, doğudaki Nangarhar ve Kabil yakınlarındaki Parwan bölgeleri etkilendi. Kabil Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı. Afganistan Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ömer Muhammadi, en az 20 kişinin de yaralandığını kaydederek, Bedehşan’de 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını söyledi. Ülkenin 34 eyaletinden 22’sinin yoğun kar yağışı altında olduğunu belirten Muhammadi, çığ nedeniyle yaklaşık 20 evin hasar gördüğünü, 50 evin de yıkıldığını kaydetti. 

Pakistanlı yetkililer ise Çitral kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çığın 25 evi vurduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının elverişsiz hava nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. 

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