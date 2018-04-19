Çin: ABD ile ticaret savaşının olumsuz etkilerini aşmaya hazırız
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıkladı.
- DHA
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor." diye uyardı.
Gao Feng, Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünler için gümrük tarifelerini yükseltmesinin yurt içindeki sektörler üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağını da savundu ve Washington'un Çin'in karşı koyma, direnme azmini küçümsemediğini umduklarını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.