Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği bildirildi.
 
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise Washington yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.
 
ABD yönetimi bu sabah 16 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin 23 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış ve ürün listesini yayımlamıştı.
 
Washington yönetiminin listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA