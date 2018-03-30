Pekin yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim'in yapacağı görüşmelerden önemli sonuçlar bekliyor

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, resmi temaslar için dün Güney Kore’ye giden Çin Devlet Müşaviri Yang, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile yaptığı görüşmede, Pyongyang yönetiminin, Seul ve Washington yönetimleri ile gerçekleştireceği görüşmeleri desteklediklerini ifade etti.

Yang, Kang ile yaptığı toplantıda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapacağı görüşmelerden önemli sonuçlar elde edilmesini beklediklerini kaydederken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang da Kore yarımadasında barış ve refahın önemli bir dönüm noktasına ulaşması için Seul yönetiminin Pekin yönetimi ile yakın çalışmak istediğini ifade etti.

Güney Kore’de Şi’in Özel Temsilcisi olarak bulunan Yang’ın Devlet Müşavirliği ünvanı, Çin başbakanı ve başbakan yardımcılarından sonra en üst seviyedeki makam olarak kabul ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, birkaç gün önce sürpriz bir ziyaretle Çin’in başkenti Pekin’e gelerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi ve "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verirse, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir.” ifadeleriyle olumlu mesajlar vermişti.

Yang, Kim-Şi görüşmesi sonrası dün Güney Kore’yi bu görüşme hakkında bilgilendirmek için bu ülkeye hareket etmişti.

Güney Kore’de dün Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ile görüşen Yang, Çin ve Kuzey Kore’nin görüşmesinin Kuzey Kore lideri Kim’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile 27 Nisan’da, ABD Başkanı Trump ile de mayıs ayında yapacağı görüşmeye katkıda bulunacağını söylemişti.

Yang’ın bugün de Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşmesi bekleniyor.