Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi açıklamasına destek verdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Mattis’in Pekin yönetiminin bölge ülkelerinin güvenini zedelediği ifadelerini eleştirdi.

Lu, Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın Çin ve bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla sağlandığını ve bölge dışındaki ülkelerin ise bu konuya saygı duyması gerektiğini söyledi.

Lu, Mattis’in Güney Çin Denizi'nde askeri eylemlere ihtiyaç duyulmadığı yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak da söz konusu ifadeden Pekin ve Washington yönetimleri arasında Güney Çin Denizi konusunun diplomasi ve müzakere kanalıyla ele alınacağının anlaşıldığını ve bunu uygun bulduklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, iki gün önceki Japonya ziyareti sırasında Güney Çin Denizi’nde askeri eylemlere gerek görmediklerini söylemişti. Tüm iletişim kanallarını açık tutarak Güney Çin Denizi konusunu diplomatik çabalarla çözmek gerektiğini vurgulayan Mattis, öte yandan, Pekin yönetiminin bölge ülkelerinin güvenini zedelediğini öne sürmüştü.

Pekin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasını 1940'lardan kalma bir haritaya dayandırıyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleştiriliyor.

Obama yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin seyrüsefer özgürlüğü olan uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyordu. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.