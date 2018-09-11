Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin ABD'ye yeni yaptırım uygulamak için DTÖ'ye başvurdu

Çin, ABD üzerinde yeni yaptırımlar uygulamak için Dünya Ticaret Örgütü´nden (DTÖ) izin talep edecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

WTO´nun toplantı gündeminde yer alan, Çin´in talebi ABD Başkanı Donald Trump´ın eğer "isterse" 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulamaya "hazır olduğu" ek gümrük vergilerinin ardından geldi.
 
Çin, 12 Eylül´de DTÖ'nün Anlaşmazlık Çözüm Organı ile gerçekleştirilecek toplantıda, ABD´nin damping vergilerine ilişkin yeni yaptırımlar uygulamak için izin isteyecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA