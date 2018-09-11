Çin ABD'ye yeni yaptırım uygulamak için DTÖ'ye başvurdu
Çin, ABD üzerinde yeni yaptırımlar uygulamak için Dünya Ticaret Örgütü´nden (DTÖ) izin talep edecek.
- DHA
WTO´nun toplantı gündeminde yer alan, Çin´in talebi ABD Başkanı Donald Trump´ın eğer "isterse" 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulamaya "hazır olduğu" ek gümrük vergilerinin ardından geldi.
Çin, 12 Eylül´de DTÖ'nün Anlaşmazlık Çözüm Organı ile gerçekleştirilecek toplantıda, ABD´nin damping vergilerine ilişkin yeni yaptırımlar uygulamak için izin isteyecek.
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