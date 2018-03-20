Çin Başbakanı: ABD'nin duygusallıktan uzak makul olması gerekiyor

Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda gerçekleşen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin kapanış toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Li, Kuzey Kore, Çin ekonomisinin dışa açılımı, ABD ile Çin arasında olası ticaret savaşı, yabancı şirketlere tanınacak kolaylıklar olmak üzere çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in dışa açılımı ve yabancı şirketlere sağlanan kolaylıklarla ilgili konuşan Li, ülkenin dışa açılımının bir süreç olduğunu belirterek, bunun sadece bazı şartlara değil ayrıca uzun dönemli durumlara da bağlı olduğunu söyledi.

Li, geçen 5 yıla göre, yabancı şirket sahiplerine pasaport ve ülkeye giriş çıkışlarda tanınan kolaylıkların arttığını ifade etti. Li, dışa açılımı iki kişinin kürek çektiği bir kayığa benzeterek sadece bir tarafın değil iki tarafın karşılıklı çalışmasıyla dışa açılımda mesafe kat edileceğine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen yıl Davos Zirvesi’nde söylediği, “Çin, serbest ticareti koruyacak. Dışa açılım Çin’in ulusal politikasıdır.” sözünü hatırlatan Li, Çin ekonomisi dünya ülkeleriyle öyle bir entegrasyon seviyesindeki kapıların dışa kapatılması durumunda kendi kalkınmamızı engelleriz.” diye konuştu. Li, hem yerli hem yabancı firmaların Çin pazarında adil şartlarda rekabet etmesini istediklerini dile getirdi.

"TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ"

ABD'nin 8 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararı almasının ardından iki ülke arasında olası "ticaret savaşı" söylemlerine ilişkin konuşan Li, ülkesinin bu konudaki tutumunu pek çok defa yinelediğini söyledi.

İki ülke arasında yaşanacak bir ticaret savaşının kazananı olmayacağına dikkati çeken Li, ABD ve Çin’in bu konuda duygusallıktan uzak ve makul davranması gerektiğinin altını çizdi.

"DIŞ GÜÇLERİN TAYVAN İLE OYNAMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Çin ile Tayvan ilişkilerine de değinen Li, Tayvan ile ana kara Çin’in bir aile olduğunu belirterek, herhangi bağımsızlık yanlısı girişim ve savunumlara müsamaha etmeyeceklerini ve yabancı güçlerin Tayvan ile oynamasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma ABD'li yetkililerin Tayvan’ı, Tayvanlı yetkililerin ABD’yi saygın koşullarda ziyaret etmesini öngören Tayvan ziyareti kararını imzalamasının ardından, Çin’den bu konuda sert açıklamalar gelmiş, Pekin yönetimi Washington yönetimine nota vermişti.

"KORE YARIMADASI SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN TÜM TARAFLARIN ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMESİNİ UMUYORUZ"

Kore Yarımadası’ndaki tansiyonun düşmesi, nükleer sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesi yönünde sarf edilen çabaları görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Li, Pekin yönetiminin Yarımada'nın nükleerden arındırılması barış ve istikrarın sürdürülebilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Li, tüm tarafların Yarımada'nın sorununu bir an önce müzakere masasına döndürmelerini umduklarını belirterek, “Böylece yeni ilerlemeler görebiliriz.

Bu dünyadaki tüm ilgili taraflar için iyi bir şey.” ifadelerini kullandı. Yarımada'nın Çin’in komşusu olması nedeniyle çıkarlarını etkilediğine dikkati çeken Li, bu durumun anlaşılabilir olduğunu bildirdi.

Öte yandan Li, "ikili ilişkileri geliştirmek için Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeye hazır olduğunu" söyledi. (Hürriyet)