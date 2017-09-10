Çin, bu kez de deniz tatbikatıyla gözdağı verdi

Çin Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikata füze sistemleri ile donatılmış çok sayıda 052C tipi destroyer, 054A tipi fırkateynler ve 056 korvetler katıldı.

Tatbikata katılan gemilerle Xuzhou ve Jinan adıyla iki filo kuruldu. Tatbikat sırasında ana silaharla ada hedeflerine ateş etme, dalgıç tatbikatları ve gemi savunma gibi düzinelerce görev gerçekleştirildi.

HER ALANDA GİDEREK GÜÇLENİYOR

1978’de başlayan dönüşüm süreci Çin’i 2007 yılında dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olmasını sağladı. Ekonomik büyümeyle çevre ülkeleri kendine ticari yönden bağımlı hale getiren Çin, savunma sanayi alanında attığı dev adımlarla da Çin Denizi'ndeki hakimiyetini artırarak, bütün dünyaya ''bu alanda da söz sahibiyim'' mesajı veriyor.

Asker sayısı bakımında dünyanın en büyük askeri birimine sahip Çin'de yaklaşık 3,5 milyon asker bulunuyor.Çin, ordusunun gücünü son teknolojiyle artırarak her alanda söz sahibi olmaya çalışıyor.

ARJ 21 ve Comac 919 gibi yolcu uçakları imalatından tecrübe elde eden Çin, 2011 5. nesil Jasus uçağı J20'nin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yine kendi imkanlarıyla ürettiği 001A sınıfı ilk uçak gemisi 'Liaoning'i de bu yıl denize indirildi.

Füze sistemleri alanında ABD gibi ülkeleri tehdit edecek düzeyde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Örneğin, 'uçak gemisi katili' olarak anılan DF-21 füzelerinden sadece biri U.S. Nimitz sınıfı uçak gemilerinden birini batıracak kapasiteye sahip. FD-2000 gibi savunma sistemleri ise Rusya'nın S-400 sistemine alternatif. Dongfeng-41 (DF-41) tipi kıtalararası balistik füzeler 14.000 km menzil ve 10 adete kadar nükleer başlık taşıma kapasıtesine sahip...

Özellikle ABD'nin Güney Kore ordusuyla olan yakın ilişkisinden rahatsızlık duyan Çin, THAAD sistemlerininin bölgeye yerleştirilmesinin ardından ABD'ye tepki göstermişti. Uzmanlar yapılan tatbikat ve özellikle PLA'nın 90. yıl dönümündeki gövde gösterilerini ''ABD, Çin ordusuna gereken saygıyı göstermiyor. Bunlar ABD'ye verilmiş net mesajlar'' şeklinde değerlendiriyor. Çin, verdiği gözdağı ile aynı zamanda aralarında anlaşmazlıklar olan bölge ülkelerine de gücünü gösteriyor.