Çin çok kullanımlık roket projesine başladı

Çin'de devlet desteği olmadan kurulan yeni ileri teknoloji şirketi Link Space'in 2020 yılına kadar çok kullanımlık roket üretmeyi planladığı açıklandı.

Sputnik'in haberine göre; Üzerinde çalıştıkları New Line 1'i tanıtan Link Space, "ABD'deki SpaceX şirketinin Falcon 9'a benzer çok kullanımlık uzay sistemi olacak" dedi.

ABD'NİN FALCON 9'U GİBİ OLACAK

Link Space'in son sunumuna göre, henüz tasarım aşamasında olan roket birçok parametre açısından Falcon 9'a benziyor. Büyük olasılıkla roketin ilk kademesinin iniş sistemi de SpaceX'inkine benzeyecek. Gerçi Çinliler, Amerikalıların yaptığı çalışmalardan kopya çektiklerini gizlemiyor. Onlar, SpaceX'i öğretmenleri gibi görüyor.

"TİCARET AMAÇLI YAPIYORUZ"

Sunumda yapılan açıklamaya göre, roketin ticari amaçlarla inşa edildiği açıklandı.

Sıvı yakıta sahip iki kademeli roket olan New Line 1, 20 metre yükseklik ve 1.8 metre çapa sahip olacak, yani SpaceX'in sahip olduğundan çok daha küçük. Muhtemelen bu yüzden Çinli mühendisler roketin uzaya hangi ağırlıktaki yükleri taşıyabileceğini açıklamıyor.

Yeni roket için sadece 45 milyon doların harcanması planlanıyor. İlk deneme, 2020 yılında planlanıyor.

Çinli tasarımcılar, bir fırlatma başına 2.25 milyon dolarlık maliyet gibi modern uzay piyasası için eşi benzeri görülmemiş rakamı amaçlıyor. Tasarım için toplamda 45 milyon doların harcanması öngörülüyor.