Çin Devlet Başkanı Jinping: Köylülerin hayalleri önemsenmeli

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Shandong eyaletinin delegelerinin grup toplantısına katıldı.



Şi Jinping, ilk önce toplantıya katılan kadın delegelerin ile ülkede çeşitli etnik gruplara mensup kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.



Şi, geçen beş yıldaki Shandong yönetiminin çalışmalarını takdirle değerlendirerek, orta halli refah toplumu ve sosyalist modernizasyon inşa sürecinde öncü rolü oynamaya devam etmesini beklediğini söyledi.



Kırsal bölgeleri kalkındırma stratejisinin ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde alınan önemli kararlardan biri olduğuna işaret eden Şi, stratejinin öneminin kavranması gerektiğine vurgu yaptı.



Köylülerin temel çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayan Şi, köylülerin isteklerine gereken saygı gösterilerek, onların inisiyatifi ve yaratıcılığının uyandırılması ve güzel yaşama yönelik hayallerinin kırsal bölgeleri kalkındırmanın itici gücüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.



Denizin yüksek kaliteli gelişme stratejisinin önemli alanı olduğunu dile getiren Şi, birinci sınıf deniz limanlarının inşa edilmesi, modern deniz sanayii sisteminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir deniz ekolojisinin korunması gerektiğini kaydetti.



ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyelerinden Li Keqiang ise, Liaoning, Wang Huning, Anhui, Zhao Leji, Shanxi ve Han Zheng, Fujian eyaletlerinin delege toplantılarına katıldı.

(CRI)