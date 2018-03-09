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Şi Cinping'den Trump'a övgü: Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladık

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a 'Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını' söylediği belirtildi.

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Şinhua ajansının haberine göre, Şi ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'a, "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söyleyerek, ABD ve Kuzey Kore'nin en kısa zamanda diyaloğa başlaması ve olumlu sonuçlar için çaba göstermesini umduğunu ifade etti.

Taraflara "iyi niyet göstermeleri ve ılımlı havayı olumsuz etkileyecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısında bulunan Şi, Kore yarımadasında yakalanan pozitif ivmenin sürmesini umduğunu belirtti.

Şi, ayrıca iki ülkenin iş birliğine odaklanarak, farklılıkları doğru ele alması ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ekonomik iş birliğini teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini açıklamıştı.

 

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