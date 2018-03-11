Çin 'devlet başkanlığında 2 dönem' sınırlamasını kaldırdı

Çin, 'Devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartı kaldırılsın' teklifini kabul etti. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklife 'evet' denildi. Oylamada 2 delege 'hayır' oyu kullanırken 3 delege de çekimser kaldı.

Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu.